Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Künast hat sich im Kampf gegen Hass im Netz vor Gericht unter anderem gegen einen Rechtsextremisten aus Halle durchgesetzt.

Bereits Ende Januar verurteilten die Richter den Mann zu einer Strafe von 10.000 Euro, wie eine Sprecherin des Landgerichts Frankfurt am Main der Deutschen Presseagentur bestätigte. Der Mann habe in einem Facebook-Eintrag Künast nicht korrekt wiedergegeben. In einem zweiten Fall verurteilte das Gericht einen AfD-Mitarbeiter zur Zahlung von 3.000 Euro. Beide Beklagten können noch in Berufung gehen. Hintergrund der zwei Prozesse ist ein Zwischenruf von Künast aus den 80er Jahren im Zusammenhang mit der Pädophilie-Debatte bei den Grünen.



Künast sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das sei eine klare Botschaft an die rechtsextremistischen Strukturen zu. So werde der Methode des Erfindens von Zitaten, um Hass und Hetze zu schüren, eine deutliche rechtliche Grenze gesetzt. Die Initiative "HateAid", die Künast bei ihren Klagen gegen Hass und Hetzte unterstützt, erklärte mit Blick auf die Entscheidung gegen den AfD-Mitarbeiter, das sei ein wichtiges Urteil. Es mache deutlich, dass Falschzitate keine Kavaliersdelikte seien. Tausendfach verbreitet im Netz könnten sie nicht nur den Ruf oder die Karriere von Menschen, sondern im schlimmsten Fall auch deren Leben zerstören. [Aktenzeichen 2-03 O 142/19; 2-03 O90/19]