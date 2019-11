Bundesjustizministerin Lambrecht erwägt strengere Vorgaben für Betreiber von sozialen Netzwerken. Die SPD-Politikerin sprach im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks von Änderungen im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die über die jüngst im Kabinett beschlossenen Maßnahmen hinausgehen. Nach Einschätzung der Ministerin sind die Wege, juristisch fragwürdige Äußerungen im Internet an die Plattformbetreiber zu melden, zu kompliziert.

Lambrecht nannte beispielhaft Facebook, gegen das ein Bußgeld verhängt worden sei, weil das Beschwerdeformular kaum gefunden werden konnte. Es sei Sache des Staates, dafür klare Vorgaben zu machen, betonte die SPD-Politikerin.

Auch Beleidigungen im Blick

Die geplante Meldepflicht für schwere Delikte wie Morddrohungen oder Volksverhetzung könnte nach den Worten Lambrechts auch auf den Tatbestand von Beleidigungen erweitert werden. Über diese Frage berate sie derzeit mit Fachleuten. Betroffene könnten ein Interesse daran haben, dass solche Taten unter Umständen nicht zur Anzeige kämen. Denkbar wäre auch, dass Betroffene einer Anzeige widersprechen könnten.

"Ermittlungen nicht mehr zu früh einstellen"

Lambrecht lobte eine Selbstverpflichtung Bayerischer Staatsanwälte, Ermittlungen bei Taten mit antisemitischem Hintergrund nicht mehr einzustellen. „So etwas würde ich mir wünschen in Bezug auf Volksverhetzung, in Bezug auf Morddrohung. Davon, so die Ministerin, würde ein wichtiges Signal ausgehen.

Kompromissbereitschaft bei Online-Durchsuchungen

Die Wünsche der Nachrichtendienste auf Kompetenzerweiterungen seien nicht in „allen Fragen von der Hand zu weisen, betonte die Ministerin. Bei der online-Durchsuchung komme es darauf an, mit welchen Regeln, in welchen Grenzen sie ausgestaltet würde. Ihre Aufgabe sei, darauf zu achten, dass nicht übermäßig kontrolliert werde.

Offen für Prüfung der Verfassung auf Krisenfestigkeit

Mit Blick auf Rechtsstaats-Entwicklungen in Ungarn oder Polen werden Forderungen erhoben, mehr an rechtsstaatlichen Sicherungen ins Grundgesetz zu schreiben statt nur in ein einfaches Gesetz. So sei das Bundesverfassungsgericht zu schützen, betonte Lambrecht, man sei in Gesprächen darüber, ob die rechtlichen Regelungen so wehrhaft seien, wie sie es sein müssten. Gleichzeitig warnte die Ministerin vor unüberlegten Änderungen. So könne man daran denken, das derzeit gültige Quorum für die Wahl von Verfassungsrichtern von zwei Dritteln der Stimmen im Parlament in die Verfassung zu schreiben. Allerdings könnte dann auch ein Drittel der Abgeordneten eine Wahl blockieren, gab sie zu bedenken.