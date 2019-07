Eine neue Initiative mit dem Namen "HateAid" will Opfer von Hasskommentaren im Internet juristisch unterstützen.

Die Organisation teilte in Berlin mit, geplant seien Rechtsberatung und die Übernahme von Prozesskosten. Man arbeite mit Anwälten zusammen, die sich auf das zivilrechtliche Vorgehen gegen Verfasser von Hasskommentaren spezialisiert hätten. Die Initiative will sich langfristig durch erstrittene Schadenersatzansprüche sowie durch Spenden finanzieren.



Bei der Vorstellung des Konzepts waren auch die Grünen-Politikerin Künast und Klima-Aktivistin Neubauer anwesend. Künast selbst wurde im Internet schon mehrfach beschimpft. Sie beklagte, dass in den sozialen Medien eine Zersetzung der Gesellschaft stattfinde. Neubauer ergänzte, es sei ein beruhigendes Gefühl, dass sich jetzt jemand Professionelles mit dem Problem befasse.