Die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus im Netz gehen nach Ansicht von Experten und Expertinnen an der Realität vorbei. Bei der Radikalisierung sind demnach nicht Facebook oder Twitter entscheidend, sondern sogenannte Imageboards. Wir erklären, was das ist.

Die Netzaktivistin Marina Weisband nannte im Deutschlandfunk Imageboards wie 4chan und 8chan, auf denen sich zum Beispiel die Attentäter von Halle und Christchurch radikalisiert haben sollen. 8chan warb mit Meinungsfreiheit. Dort durfte bis vor einiger Zeit jeder Mensch anonym veröffentlichen, was er wollte - ohne jede Moderation durch die Betreiber. So wurde das Forum zu einem Ort im Netz, der Antisemitismus, Rassismus, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Verschwörungstheorien oder Kinderpornografie Raum bot. Die Nutzer waren allgemein jung und meist männlich.



Seit einiger Zeit ist das Forum nicht mehr erreichbar, doch es gibt reichlich Alternativen.

Viele Probleme für Ermittlungsbehörden

Diese Foren stellen die Behörden vor mehrere Probleme: Sie sind groß und unübersichtlich, die relevanten Beiträge sind also schwer in kurzer Zeit zu finden. Hinzu kommen die völlige Anonymität der Nutzer und ihre spezielle Sprache, die mit sehr speziellen Ausdrücken für Außenstehende oft schwer verständlich ist. Dem Wirkungsbereich der deutschen Justiz unterliegen sie alle nicht. Weder das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, das eine schnelle Löschung von Hassinhalten vorschreibt, noch die neuen Maßnahmen können hier Abhilfe schaffen.



Und so nennt auch der Politologe Dierk Borstel im Interview mit tagesschau.de die Maßnahmen der Bundesregierung in großen Teilen "symbolhaft". "Das Problem ist, dass sie die wirklich gefährlichen Rechtsextremisten damit nicht aufspüren können", sagte Borstel. "Neonazis diskutieren ja nicht in offenen Facebook-Gruppen, sondern sie gehen in die Tiefen des Internets."



Auch Marina Weisband mahnte, dass die Netzwerke von Rechten besser verstanden werden müssten. Die Szenekenntnis der Behörden dürfe sich nicht auf beispielsweise Thüringen beschränken, sondern müsse auf das Internet übertragen werden, wo es eine globale Szene gebe. "Diese spricht eine komplett andere Sprache als die klassischen Dorfneonazis, hat eine andere Kultur und andere Radikalisierungsmechanismen", sagte Weisband.

8chan-Gründer: "Ich bereue es jeden Tag"

8chan bleibt nur das bekannteste der Imageboards, die traurige Berühmtheit erlangte. Entwickelt wurde es von dem Amerikaner Fredrick Brennan. Brennan wurde von Zeit online gefragt, ob er bei der Schaffung des Imageboards einen solchen Ort der Hetze im Sinn gehabt hätte. Er antwortete: "Nein. Und ich bereue es jeden Tag, dass ich es getan habe. Zur Zeit ist 8chan offline und ich hoffe, es kommt nie mehr online."