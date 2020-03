Der deutsche Fußball hat den 29. Februar 2020 zum Datum des Aufbruchs im Kampf gegen Hass und Hetze in den Stadien proklamiert.

"Es muss aufhören. Ich werde mich nicht mehr wegducken", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München, der den Rekordmeister an die Spitze der Bewegung "gegen die Feinde unserer Sportart" stellen möchte. "Mit dem heutigen Tag muss ein Umdenken stattfinden. Wir müssen alle zusammenstehen. Wir haben viel zu lange die Augen davor verschlossen, was in gewissen Kurven passiert ist."



Der aktuelle Hintergrund: Die abgesprochenen Hass-Aktionen der Ultra-Gruppierungen gegen Mehrheitseigner Dietmar Hopp von der TSG Hoffenheim. Hopp wird seit längerer Zeit von Fans anderer Mannschaften und während der Bundesligaspiele angefeindet – heute mit Transparenten bei der Partie Union Berlin gegen VfL Wolfsburg. Gestern wurde das Spiel der TSG Hoffenheim gegen Bayern München zweimal unterbrochen – wegen Hass-Plakaten gegen Hopp im Bayern-Fanblock. Auch beim Spiel Dortmund gegen Freiburg kam es zu einer Unterbrechung.

Vom Dorfverein zum Erstligisten

Dietmar Hopp ist Mitbegründer des Software-Konzerns SAP. Er hat – so beschreibt es die Nachrichtenagentur SID – mit mehreren hundert Millionen Euro aus seinem Privatvermögen "seinen Dorfverein aus dem Kraichgau" zum Erstligisten gemacht. Und so "gilt der Multi-Milliardär bei Teilen der gegnerischen Fans als Musterbeispiel für die ungeliebte Kommerzialisierung des Fußballs" (SID).



Die Polizei Mannheim will nun alle Vorkommnisse rund um die Hopp-Schmähungen zusammenführen – mit erfahrenen, szene- und ortskundigen Beamten.

Hopp will weiter ins Stadion gehen

Hopp selbst will keine persönlichen Konsequenzen aus dem Eklat während des Punktspiels gegen Rekordmeister Bayern München ziehen und hofft auf die angekündigten Maßnahmen gegen die Hetze. "Warum soll ich nicht mehr in mein Stadion gehen? Die Personen, die das anrichten, müssen dann halt weg bleiben", sagte Hopp bei Sport1.