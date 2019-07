Twitter löscht von nun an Verunglimpfungen von Religionen.

Laut der Sicherheitsabteilungen des Kurznachrichten-Dienstes betrifft das Tweets, in denen sich Nutzer mit "entmenschlichender Sprache" über bestimmte religiöse Gruppen auslassen. Als Beispiel wurden Beiträge genannt, in denen ein Glaube als "ekelhaft" oder die Gläubigen als "dreckige Tiere" bezeichnet würden.



Auch frühere Beleidigungs-Tweets sollen gelöscht werden. Allerdings will Twitter die Verfasser nicht sperren. Letzten Monat hatte Twitter angekündigt, auffällige Konten etwa von Politikern künftig mit Warnhinweisen zu versehen - das könnte dann auch für die Twitter-Beiträge von US-Präsident Trump gelten.