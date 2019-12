Ungeachtet der breiten Debatte über Beleidigungen und Morddrohungen gegen Politikerinnen und andere Personen des öffentlichen Lebens sind in den vergangenen Tagen erneut mehrere drastische Fälle bekannt gemacht worden.

Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali veröffentlichte ein anonymes Schreiben, das mit "Sieg Heil" und "Die Soldaten der Cyberreichswehr" unterzeichnet ist. Neben üblen Beschimpfungen und Beleidigungen heißt es darin, sie sei auf eine Todesliste gesetzt worden: "Wir werden die Rechten dieser Welt vereinen und dafür sorgen, dass Abschaum wie Sie gejagt und auf öffentlichen Straßen exekutiert wird." In dem Schreiben wird zudem Bezug genommen auf den Mord am hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke sowie die Angriffe auf den Bürgermeister von Altena und die Oberbürgermeisterin von Köln: "Lübcke, Hollstein, Reker waren nicht die letzten Politiker, sondern die Ersten", heißt es. Hayali erklärte zu den Drohungen, sie werde nicht schweigen und weiterhin berichten, Gesicht und Haltung zeigen. Zuvor hatte die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (SPD) ein Schreiben veröffentlicht, das in ähnlichem Duktus verfasst und mit den gleichen Worten unterzeichnet ist. Chebli erklärte, sie habe noch nie so viele Anfeindungen erlebt wie zur zurzeit.



In Baden-Württemberg wurde vor der Praxis der Zahnärztin und AfD-Landtagsabgeordneten Christina Baum ein Holzkreuz aufgestellt mit der Aufschrift "Nazihure Baum. Nach dir kräht bald kein Hahn mehr. Gestorben 31.12.2019". Nach Angaben der Polizei Heilbronn wurde Anzeige erstattet. Parteichef Meuthen machte "Altparteien und Teile der Medien" für eine AfD-feindliche Stimmung verantwortlich. Baum wird dem rechtsnationalen "Flügel" der AfD zugeordnet.



Die Anfeindungen betreffen auch weniger bekannte Personen. Die Islamwissenschaftlerin und Professorin der Uni Freiburg Johanna Pink veröffentlichte heute ebenfalls eine Zuschrift mit derben sexistischen Beleidigungen sowie rassistischen und islamfeindlichen Äußerungen.