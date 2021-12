Britta Haßelmann von den Grünen (imago stock & people)

Die Verkleinerung des Parlaments dürfe nicht wieder auf den "Sankt-Nimmerleinstag" vertagt werden, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Deshalb habe man sich dafür bis Ende 2022 einen engen Zeitrahmen gesetzt. Ziel sei, die deutliche Verkleinerung des Bundestags und die Wiederannäherung an die Sollgröße von 598 Sitzen. Dies sei absolut notwendig für die Akzeptanz der parlamentarischen Demokratie und für die Arbeitsfähigkeit des Bundestags. Die Beratungen innerhalb der Koalition über eine Wahlrechtsreform sollen Haßelmann zufolge im Januar starten. Sobald sich die Ampel-Parteien über einen Gesetzentwurf verständigt haben, würden sie auch auf die anderen demokratischen Fraktionen zugehen. Zwar kann eine Reform mit einfacher Mehrheit im Bundestag verabschiedet werden, angestrebt wird bei Wahlrechtsreformen aber immer ein möglichst breiter Konsens - auch wenn die große Koalition zuletzt davon abgewichen ist.

Grüne, Linkspartei und FDP hatten 2019 gemeinsam vorgeschlagen, die Zahl der Wahlkreise bereits für die zurückliegende Bundestagswahl auf 250 zu verringern, was die Wahrscheinlichkeit von Überhang- und Ausgleichsmandaten erheblich vermindert hätte. In Deutschland gilt das personalisierte Verhältniswahlrecht. Die Hälfte der 598 Abgeordneten wird in 299 Wahlkreisen mit der Erststimme gewählt. Mit der Zweitstimme wird die Landesliste einer Partei gewählt - diese Stimme entscheidet nach dem Prinzip der Verhältniswahl über die Verteilung der Sitze. Auch kleinere Parteien haben so eine Chance auf Einzug ins Parlament.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.