Die Anwaltskanzlei aus dem Rhein-Main-Gebiet hat ihre Strafanzeige gegen die Berliner Richter Thiel, Hurek und Saar im Fall Künast verteidigt.

Die drei Berufsrichter hätten sich mit der Entscheidung bewusst über geltendes Recht und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinweggesetzt, sagte die Juristin Jessica Hamed der "Frankfurter Rundschau". Ein solches Verhalten erfülle den Straftatbestand der Rechtsbeugung. Der Verdacht ergebe sich daraus, dass die Entscheidung der drei in so hohem Maße falsch sei, dass ein Versehen kaum infrage komme. Hamed fügte hinzu, der Beschluss könnte auf deren persönliche politische Haltung zurückzuführen sein.



Die Richter der 27. Zivilkammer des Landgerichts Berlin hatten entschieden, dass die Grünen-Politikerin Künast mehrere äußert vulgäre und sexistische Hasskommentare hinnehmen müsse. Der Beschluss hatte für breite Empörung gesorgt. Rechtsexperten zufolge hat die Strafanzeige gegen Thiel, Hurek und Saar keine Aussicht auf Erfolg. Die Kanzlei selbst hatte sich zu dem Schritt gegen die Richter entschieden. Künast wird von ihnen nicht vertreten. Die frühere Bundesministerin kündigte an, den Instanzenweg zu gehen und Beschwerde gegen den Beschluss des Berliner Landgerichts einzulegen.