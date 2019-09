Die Ratgeber-Plattform für Hass-Opfer "HateAid" hat angekündigt, das Beschwerdeverfahren der Grünen-Politikerin Künast gegen das Landgericht Berlin zu finanzieren.

HateAid unterstützt viele zivilrechtliche Verfahren von Betroffenen von Hassrede und digitaler Gewalt im Internet mit finanziellen Mitteln. Die Entscheidung des Berliner Landgerichts, Künasts Klage gegen Facebook wegen zahlreicher Beleidigungen im Netz abzulehnen, "hat uns mehr als irritiert", erklärte die Geschäftsführerin Anna-Lena von Hodenberg in Berlin. Die Begründung des Landgerichts Berlin sei "nicht nachvollziehbar", die Entscheidung setze "ein fatales Zeichen für alle, die sich in unserem Land für Demokratie und einen zivilisierten Umgang im Netz einsetzen". Künast hatte im Deutschlandfunk Kultur erklärt, dass sie Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen werde.



Bundestagspräsident Schäuble kritisierte die Entscheidung ebenfalls. Wenn uns an der Demokratie gelegen sei, müsse der politische Wettstreit vor Gewalt geschützt werden, sagte er dem "Tagesspiegel". Dazu reiche der Appell an den gesunden Menschenverstand und zu Anstand allein nicht aus. Es brauche auch das Vertrauen in einen Rechtsstaat, der gegen menschenfeindlichen Hass und Hetze als Nährboden von Gewalt konsequent vorgehe, auch in der digitalen Welt.

"Leute, was habt ihr geraucht?"

"Dieses Urteil ist ein Skandal", kommentierte der Sprecher des Deutschen Journalisten-Verbands, Hendrik Zörner, das Urteil der Berliner Landgerichts. "Den drei Richtern will man zurufen: Leute, was habt ihr geraucht? Es darf doch wohl nicht wahr sein, dass die übelsten Hater vom Gericht einen Heiligenschein verpasst kriegen."



Das Berliner Landgericht hatte entschieden, auf Künast gemünzte Kommentare bei Facebook wie "Drecks Fotze" bewegten sich "haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch Hinnehmbaren". Auch Äußerungen wie "Knatter sie doch mal so richtig durch, bis sie wieder normal wird" seien als "mit dem Stilmittel der Polemik geäußerte Kritik" gewertet worden. Künast wollte vor dem Landgericht erreichen, dass Facebook die personenbezogenen Daten der Urheber herausgibt, um zivilrechtliche Schritte einleiten zu können. Dies lehnte das Gericht ab.