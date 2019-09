Der Deutsche Juristinnenbund sieht im Fall der Hass-Kommentare gegen die Grünen-Politikerin Künast eine Grenze überschritten.

DJB-Präsidentin Wersig sagte der "Funke Mediengruppe", Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, und Kritik und an Politikerinnen und Politikern dürfe überspitzt sein. Es gebe aber Grenzen des Akzeptablen. Wer die Beispiele lese, der sehe sie vernünftigerweise hier überschritten.



Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Landgerichts, derzufolge Künast die teils massiven Beschimpfungen auf Facebook hinnehmen muss. Diese bewegten sich dem Gericht zufolge "haarscharf an der Grenze des noch Hinnehmbaren". Künast wollte erreichen, dass Facebook die personenbezogenen Daten der Urheber für zivilrechtliche Schritte herausgibt. Dies lehnte das Gericht ab. Der Juristinnenbund begrüßte es, dass Künast dagegen Beschwerde einlegen will.