Das Berliner Kammergericht hat der Grünen-Politikerin Künast in einem Rechtsstreit um massive Beleidigungen durch Nutzer bei Facebook in weiteren sechs Fällen Recht gegeben.

Damit hat Künast nun Anspruch auf die Nutzerdaten von insgesamt zwölf der 22 von ihr vor Gericht gebrachten Nutzerkommentare. Der Rechtsstreit hatte im vergangenen September bundesweit für Aufsehen und Empörung gesorgt, weil das Berliner Landgericht damals die teils obszönen Beschimpfungen noch als "haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin noch Hinnehmbaren" eingestuft hatte. Dagegen ging Künast vor.



Im Januar stufte das Gericht bereits sechs Nutzerkommentare als Beleidigungen ein. Zu den nun ebenfalls so eingestuften Kommentaren erklärte das Gericht, ungeachtet der strengen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts hätten diese Äußerungen "so massiven diffamierenden Gehalt", dass sie als Schmähkritik oder Formalbeleidigung strafbar seien. Es fehle eine inhaltliche Auseinandersetzung, Künast werde jede Würde abgesprochen. Die Richter stellten dabei fest, dass Künast "im Schutze der Anonymität des Internets" zum Objekt frauenverachtender und entwürdigender obszöner Anwürfe geworden sei.



Nach der Entscheidung darf Facebook nun auch in diesen sechs Fällen Künast Auskunft über den Namen des Nutzers, dessen E-Mail-Adresse und IP-Adresse sowie über den Uploadzeitpunkt Auskunft erteilen.