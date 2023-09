Jörg Müller, Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im Brandenburger Innenministerium. (picture alliance/dpa/Soeren Stache)

Das teilte Studienleiter Joachim Klewes vom "Change Centre"-Institut in Cottbus mit. Rund 2.500 Bürgermeister, Landräte oder andere kommunale Amts- und Mandatsträger seien betroffen gewesen. Am häufigsten ging es um Beleidigungen, gefolgt von Bedrohungen, Sachbeschädigungen und körperlicher Gewalt. Mehr als 7.000 Amts- und Mandatsträger wurden den Angaben zufolge für die Studie "Hasskriminalität im kriminalpolitischen Raum" befragt. In dem Zusammenhang stellte der brandenburgische Verfassungsschutzleiter Müller ein Aussteigerprogramm für Mitglieder aus radikalen politischen Milieus vor. Besonders der Rechtsextremismus habe eine entgrenzte Entwicklung im Land genommen und sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

