Was als Hassrede definiert wird, hängt vom jeweiligen Staat und dessen Gesetzen ab, aber auch von der Social Media Plattform, auf der man postet. Und weil die Defintion immer wieder variiert, ist es auch so schwierig, dagegen vorzugehen.

Außerdem reagieren Firmen wie Facebook und Twitter nur auf Hate Speech, wenn man es direkt meldet. Ein Linguist und ein Ingenieur der Universität Cambridge haben jetzt gemeinsam eine Software entwickelt, die die Nutzer direkt warnen soll. Eine Art "Hate'o'meter" gibt Usern vorher eine Warnung, ob ein Post Hassreden enthält oder nicht, dann kann er oder sie selbst entscheiden, ob sie den Inhalt löschen wollen oder es sich anschauen möchten.



Ein großer Vorteil der Software ist, dass nicht Konzerne wie Facebook entscheiden, was veröffentlicht wird und was nicht, dadurch kann also auch keine Zensierung betrieben werden. Anfang nächsten Jahres soll es einen Prototypen geben.