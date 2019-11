Der Deutsche Städte- und Gemeindebund beklagt eine Zunahme von Drohungen und Gewalt gegen kommunale Mandatsträger.

Vor dem Hintergrund dieser Hasswelle sinke teilweise die Bereitschaft, sich ehrenamtlich als Bürgermeisterin oder Bürgermeister zu engagieren, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es habe vereinzelt Rücktritte gegeben. Landsberg verwies auf eine Umfrage, nach der 40 Prozent aller Rathäuser bereits Stalking oder Beschimpfungen ausgesetzt gewesen seien. Acht Prozent der befragten Kommunen hätten auch Erfahrungen mit körperlichen Angriffen. Insgesamt seien die Zahlen deutlich angestiegen.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck sagte der "Süddeutschen Zeitung", für viele Politiker sei das Leben mit Bedrohung Alltag geworden. Besonders stark betroffen sei, wer sich auf kommunaler Ebene oder in Vereinen engagiere. Wenn Menschen aus Angst um sich und ihre Familien aufhören müssten, Politik zu machen, dann hätte in Deutschland der Faschismus gewonnen. So weit dürfe es nicht kommen.