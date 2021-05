Am Berliner Hauptstadtflughafen BER haben Bundespolizisten am Abend eine außerplanmäßig gelandete Passagiermaschine durchsucht.

Das Flugzeug von Ryan Air wurde in eine abgelegene Parkposition gebracht. Dort durchsuchten Spürhunde das auf dem Vorfeld ausgelegte Gepäck der Passagiere. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hatte es eine Bombendrohung gegeben. Gefunden wurde offenbar aber nichts. Eine Polizeisprecherin wollte aus einsatztaktischen Gründen zunächst keine Details nennen. Die Maschine war auf dem Weg vom irischen Dublin ins polnische Krakau aus noch unbekannter Ursache in Berlin zwischengelandet.



Die 160 Passagiere wurden ins Terminalgebäude gebracht und dort versorgt. Sie konnten ihre Reise am frühen Morgen mit einer Ersatzmaschine fortsetzen. Dafür wurde das Nachtflugverbot in Berlin ausgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.