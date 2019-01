Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat erneut vor einem Brexit ohne Abkommen gewarnt.

Die Situation sei dann "völlig unberechenbar", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Lang im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Wirtschaft könne sich auf einen harten Brexit nur begrenzt vorbereiten. Er würde deshalb hohe Kosten und Schäden verursachen.



Lang kritisierte die britische Regierung und die Gegner des Austrittsabkommens. Es sei politisches Versagen gewesen, überhaupt über den Brexit abstimmen zu lassen und ein großer Fehler, daran festzuhalten, obwohl man erkannt habe, dass das "ziemlich negativ ablaufen" werde. Das Austrittsabkommen mit der EU sei dennoch "ein guter Kompromiss", aber nun habe sich an einem kleinen Punkt in dem Vertrag, nämlich der Notfallklausel, eine sehr zugespitzte Debatte entwickelt. Damit würden viele auf dem Kontinent hadern.



Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Schweitzer, in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er verwies darauf, dass bei einem Brexit ohne Abkommen Milliarden Euro an Zöllen fällig würden. Der Austritt dürfe aber auch nicht dauerhaft verschoben werden. Die deutschen Unternehmen bräuchten Planungssicherheit.



Das britische Parlament soll heute Abend über das Austrittsabkommen mit der EU abstimmen. Eine Mehrheit gilt als unwahrscheinlich. Premierministerin May hat gestern vor einem Auseinanderbrechen des Landes gewarnt: Ein ungeregelter Austritt würde die Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit und eines Zusammenschlusses von Nordirland und Irland stärken. Zugleich hielt May am Austrittstermin 29. März fest.