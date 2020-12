In Berlin hat es in diesem Jahr eine neue Rekordzahl an Demonstrationen gegeben.

Bis Ende November hätten in der Bundeshauptstadt insgesamt 5.360 Kundgebungen unter freiem Himmel stattgefunden, teilte die Polizei auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes mit. Das seien 193 mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen, in dem der bis dahin höchste Wert gezählt worden war.



Die meisten Teilnehmer wurden den Angaben zufolge im Januar bei einer Demonstration gegen die Agrarpolitik verzeichnet. Dabei hätten sich rund 27.000 Menschen versammelt. Die zweitgrößte Veranstaltung sei eine Kundgebung im August gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung gewesen. 20.000 Teilnehmer seien dabei dem Motto "Das Ende der Pandemie: Tag der Freiheit" gefolgt.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.