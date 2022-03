Ukrainische Soldaten in der Nähe der Orte Irpin und Butscha nordwestlich von Kiew. (IMAGO/CTK Photo/ Pavel Nemecek)

Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sagte, die Hauptstadt Kiew sei "im Belagerungszustand". In der vergangenen Nacht war die Stadt nach Angaben des ukrainischen Generalstabs aus nördlicher und südlicher Richtung angegriffen worden. Am Morgen heulten in Kiew und weiteren ukrainischen Städten wieder die Sirenen, um vor russischen Luftangriffen zu warnen. Neben Mariupol sollen auch Charkiw, Tschernihiw und Sumy umzingelt sein. Die ukrainische Regierung erklärte, man wolle heute erneut versuchen, Fluchtkorridore zu schaffen und Lebensmittel zu den Menschen zu bringen.

"Ärzte ohne Grenzen" warnt vor "unvorstellbarer Tragödie" in Mariupol

In Mariupol wurde nach ukrainischen Angaben eine Moschee beschossen, in der etwa 80 Menschen Zuflucht gesucht hätten. Zu möglichen Opfern wurden keine Angaben gemacht. Die Lage in der Hafenstadt wird als dramatisch beschrieben. Seit Tagen gibt es kein Trinkwasser und kaum noch Lebensmittel, außerdem keinen Strom. Nach Angaben der örtlichen Behörden können derzeit nicht einmal die Todesopfer begragen werden. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" erklärte, es drohe eine "unvorstellbare Tragödie".

In Mariupol sollen seit Kriegsbeginn fast 1.600 Bürger getötet worden sein. Die vereinbarte Einrichtung von Fluchtkorridoren für Zivilisten war zuletzt vielfach gescheitert. Die ukrainische Seite wirft den russischen Truppen den Beschuss der Routen vor.

Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich von unabhängiger Seite kaum verifizieren.

