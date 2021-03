Die staatlichen Eigner sollen dem angeschlagenen Hauptstadtflughafen BER mit weiteren 1,9 Milliarden Euro unter die Arme greifen.

Das sieht der Finanzplan der Betreibergesellschaft FBB vor. Demnach dürfte der Flughafen aufgrund der Pandemie erst in fünf Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben. Die FBB ist mit rund 4,5 Milliarden Euro verschuldet. Die Eigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund mussten den Airport bereits in diesem und dem vergangenen Jahr finanziell unterstützen. Der Aufsichtsrat stimmte in seiner heutigen Sitzung zudem dem vorzeitigen Abgang des Flughafenchefs Lütke Daldrup zu. Er verlässt die Betreibergesellschaft im September, ein halbes Jahr vor Vertragsende.

