Für die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens gibt es einen neuen Termin.

Wie die Betreiber mitteilten, soll der Betrieb am 31. Oktober kommenden Jahres anlaufen. Dann sollen in mehreren Schritten die Fluggesellschaften von den alten Flughäfen Tegel und Schönefeld in die neuen Gebäude ziehen. In Tegel wird daraufhin der Betrieb eingestellt. Vom alten Terminal in Schönefeld werden allerdings noch für einige Jahre weiter Flieger starten, um den BER so lange zu entlasten, bis zusätzliche Kapazitäten geschaffen sind. Der neue Hauptstadtflughafen liegt ebenfalls in Schönefeld in Brandenburg.



Der Eröffnungstermin musste mehrfach wegen schwerer Baumängel verschoben worden. Zur Zeit müssen noch Kabelverbindungen und Brandschutzsysteme überprüft werden. Auch am Flughafen-Bahnhof sind Nachprüfungen notwendig. Damit soll sichergestellt werden, dass die dortigen technischen Systeme auch im Zusammenspiel mit dem darüber liegenden Flughafengebäude funktionieren.