Der Westdeutsche Rundfunk übernimmt Anfang des kommenden Jahres den Vorsitz in der ARD.

Dies beschloss die ARD-Hauptversammlung in München auf Vorschlag der Intendantinnen und Intendanten. WDR-Intendant Buhrow folgt damit auf den derzeitigen ARD-Vorsitzenden Wilhelm vom Bayerischen Rundfunk. Die Landesrundfunkanstalten der ARD wechseln sich turnusmäßig im Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft ab.



Beim WDR gab es heute früh erneut einen Warnstreik. Deshalb konnten ARD und ZDF das gemeinsame Morgenmagazin nicht live senden. Stattdessen wurde eine vorproduzierte Aufzeichnung gezeigt. In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrfach Streiks beim WDR gegeben. Mit den Arbeitsniederlegungen wollen die Beschäftigten Druck in der laufenden Tarifrunde machen.