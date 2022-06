Eigentümerverband

Die Standard-Gebäudeversicherung deckt zwar Sturm- und Hagelschäden ab, nicht aber Hochwasser, Überschwemmungen oder auch Schäden durch Schnee. (imago / Christoph Reichwein )

Präsident Warnecke sagte dem Sender MDR, die meisten benötigten eine solche Versicherung nicht, weil sie nicht in Hochwasser-Risikogebieten lebten. Durch eine verpflichtende Versicherung stiegen nicht nur für Eigentümer die Ausgaben, sondern auch für Mieter. Die Versicherung würde schließlich über die Betriebskosten abgerechnet, führte Warnecke aus. Deutschlands Hauseigentümer selbst hatten sich im März laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Onlineportals Verivox mit deutlicher Mehrheit für eine solche Pflichtversicherung ausgesprochen - fast 80 Prozent.

Hintergrund der Pläne ist die Flutkatastrophe 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben des Versicherungsverbands GDV sind derzeit nur 46 Prozent der Gebäude in Deutschland gegen Schäden durch Naturereignisse wie Starkregen oder -schnee, Hochwasser, Erdrutsche oder Erdbeben versichert. Die Standard-Gebäudeversicherung deckt in der Regel nur Sturm- und Hagelschäden ab.

Die Ministerpräsidenten hatten sich auf die Wiedereinführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden geeinigt. Früher gab es zum Teil bereits solche Regelungen. Der Bund soll dem Beschluss der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz zufolge bis Jahresende einen Vorschlag für eine Regelung erarbeiten. Nach Einschätzung der Landesjustizminister ist eine solche Pflichtversicherung für alle Gebäudebesitzer verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen. Das geht aus einem Beschluss ihrer eigenen Konferenz Anfang Juni in Schwangau im Allgäu hervor. 2017 hatte eine Arbeitsgruppe der Justizministerkonferenz noch durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine Pflichtversicherung angeführt.

