Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands (IMAGO / Jürgen Heinrich)

Diese stünden derzeit deutschlandweit leer, sagte Verbandspräsident Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Weshalb die Impfzentren nun den gesamten Sommer über weiterbetrieben werden sollten, erschließe sich überhaupt nicht. Das koste viel Geld, das woanders dringend gebraucht werde. So hätten die Hausärztinnen und Hausärzte bewiesen, dass die Impfungen in den Praxen am besten aufgehoben seien, meinte Weigeldt. Daneben seien in Regionen mit niedrigen Impfquoten in der Vergangenheit vielerorts gute Erfahrungen mit mobilen Impfteams gemacht worden. Das sei ein Modell, das sicherlich auch im Hinblick auf den Herbst Sinn ergebe.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen nimmt derzeit in Deutschland wieder zu. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte für die kommenden Monate eine weitere Impfkampagne angekündigt.

