Nach Expertenvorschlag

In sogenannten Notfallzentren soll die Erstversorgung von Patienten gebündelt werden. (dpa)

Ein großer Teil dieser Versorgung finde in den Hausarztpraxen statt, diese spielten in dem Gutachten aber keine Rolle, sagte der Bundesvorsitzende Beier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es dränge sich der Eindruck auf, dass die Pläne aus Sicht der Krankenhäuser und nicht aus Sicht der Patienten geschrieben worden seien.

Eine Fachkommission hatte der Bundesregierung gestern Empfehlungen vorgelegt. Unter anderem sollen sogenannte integrierte Notfallzentren geschaffen werden. Diese sollen aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, einer Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung sowie einem sogenannten "Tresen" als Entscheidungsstelle bestehen. An diesen "Tresen" soll entschieden werden, ob die Patienten wirklich in die Notaufnahme des Krankenhauses müssen oder besser in der Notfallpraxis behandelt werden.

