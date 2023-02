Nach Expertenvorschlag

In sogenannten Notfallzentren soll die Erstversorgung von Patienten gebündelt werden. (dpa)

Der Vorsitzende des Deutsche Hausärzteverbands, Beier, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, obwohl ein Großteil der Notversorgung in den Arztpraxen stattfinde, spielten diese in den Plänen keine Rolle. Es dränge sich der Eindruck auf, dass sie aus Sicht der Krankenhäuser und nicht der Patienten geschrieben worden seien. Kritik kam auch von der Hilfsorganisation Johanniter. Das Vorhaben werde zu weniger Notaufnahmen führen, sodass Rettungswagen künftig weitere Strecken zu fahren hätten, sagte Bereichsleiter Grigorian. Auch die Ärztegewerkschaft "Marburger Bund" warnte vor Leistungskürzungen - etwa in der Geburtshilfe.

Eine Fachkommission hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach gestern Empfehlungen vorgelegt. So sollen etwa integrierte Notfallzentren geschaffen werden. Sie bestünden aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, einer Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung und einem sogenannten "Tresen". An diesem "Tresen" soll entschieden werden, ob Patienten wirklich in die Notaufnahme des Krankenhauses müssen oder besser in der Notfallpraxis behandelt werden.

