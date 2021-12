Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands (Archivbild) (IMAGO / Jürgen Heinrich)

Im Sommer, spätestens im Herbst dürfte eine vierte Impfung nötig sein, sagte Verbandschef Weigeldt der "Bild". Er hoffe darauf, dass die vierte Corona-Impfung dann schon in Verbindung mit der Grippe-Impfung verabreicht werden könne, um den Schutz vor Corona in eine Routine zu überführen. Nötig werden könne eine vierte Impfung auch wegen der neuen Virusvariante Omikron.

Kritisch äußerte sich Weigelt zur Beteiligung von Apothekern und Tierärzten an den Impfkampagnen. Es sei fragwürdig, wenn etwa in der Apotheke kein Arzt vor Ort sei, der im Falle sehr seltener Komplikationen einschreiten könne. Auch vom Einsatz der Veterinäre in Impfzentren erwarte er "kaum einen Effekt". Besser wäre es, die Hausarztpraxen mit möglichst viel Impfstoff zu versorgen, führte Weigeldt aus. Dort fänden die allermeisten Impfungen statt.

