US-Präsident Biden hat den Helfern nach dem Teileinsturz eines Wohnhochhauses in Florida am Unglücksort gedankt.

An die Rettungskräfte gewandt sagte Biden, was sie jetzt machten sei "verdammt hart". Gemeinsam mit seiner Ehefrau machte sich der Präsident ein Bild vom Ausmaß der Katastrophe und traf Opferfamilien.



Bei dem Unglück kamen mindestens 18 Menschen ums Leben, mehr als 140 Menschen gelten als vermisst. Die Rettungskräfte haben kaum Hoffnungen, in den Trümmern noch Überlebende zu finden. Die Sucharbeiten mussten zuletzt zudem unterbrochen werden, weil der noch stehende Gebäudeteil einsturzgefährdet ist. In der vergangenen Woche war das zwölfstöckige Haus teilweise weggesackt. Die Ursache ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.