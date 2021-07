Rund zwei Wochen nach dem Teileinsturz eines Hochhauses im US-Bundesstaat Florida wird die Suche nach Überlebenden eingestellt.

Die Behörden des Bezirks Miami-Dade teilten mit, für den Such- und Rettungseinsatz seien alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft worden. Daher habe man die schwere Entscheidung getroffen, dass sich die Helfer nun auf die Bergung von Leichen konzentrieren. Die Zahl der bestätigten Todesopfer hatte sich zuvor auf 54 erhöht. 86 Menschen werden noch unter den Trümmern des Gebäudes vermutet.



Das zwölfstöckige Wohngebäude war in der Nacht zum 24. Juni teilweise zusammengesackt. Am Wochenende wurden die noch stehenden Reste wegen akuter Einsturzgefahr gesprengt. Die Unglücksursache ist weiterhin unbekannt. Ein älteres Gutachten hatte Mängel unter anderem in der Beton-Struktur festgestellt.

