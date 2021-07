Hauseinsturz in Florida

Rund zwei Wochen nach dem Teileinsturz eines Hochhauses im US-Bundesstaat Florida sind weitere Tote in den Trümmern gefunden worden.

Die Zahl der Opfer sei damit um sechs auf derzeit 60 gestiegen, teilten die Behörden des Bezirks Miami-Dade mit. 80 Menschen werden demnach noch vermisst. Es gebe keine Hoffnung mehr auf Überlebende, die Helfer konzentrierten sich darum auf die Bergung der Toten.



Das zwölfstöckige Wohngebäude war in der Nacht zum 24. Juni teilweise zusammengesackt. Am Wochenende wurden die noch stehenden Reste wegen akuter Einsturzgefahr gesprengt. Die Unglücksursache ist weiterhin unbekannt. Ein älteres Gutachten hatte Mängel unter anderem in der Beton-Struktur festgestellt.

