Verordnung in Kraft

Hausgrille und Getreideschimmelkäfer: EU lässt weitere Insekten als Lebenmittel zu

Heute tritt in der Europäischen Union eine Verordnung in Kraft, die die Verwendung von Insekten in Lebensmitteln erweitert. Künftig kann auch teilweise entfettetes Pulver aus Hausgrillen verarbeitet werden.

24.01.2023