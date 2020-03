Das Bundeskabinett will heute die Eckpunkte für den Haushalt 2021 und die mittelfristige Finanzplanung des Bundes beschließen.

Der eigentliche Haushaltsbeschluss des Kabinetts ist im Sommer vorgesehen. Im Herbst folgt das parlamentarische Verfahren im Bundestag. In den vergangenen Tagen hatte es wegen der Corona-Krise wiederholt Diskussionen über eine Neuverschuldung gegeben. Finanzminister Scholz hat aber deutlich gemacht, dass er keine neuen Schulden aufnehmen will.



Die Eckpunkte des Etats sehen Ausgaben in Höhe von mehr als 370 Milliarden Euro vor. Das ist ein Plus von 2,3 Prozent.