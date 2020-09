Der Bund will sich zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise in den nächsten Monaten eine Rekordsumme an den Finanzmärkten leihen.

Alleine von Oktober bis Dezember sollen Bundeswertpapiere in einem Volumen von 50,5 Milliarden Euro platziert werden, wie die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur mitteilte. Das sind sechs Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant. Für das gesamte Jahr wird ein Volumen von 407 Milliarden Euro angepeilt, die höchste Summe seit Gründung der Finanzagentur vor 20 Jahren.



Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hatte die Bundesregierung eine deutliche Ausweitung der Staatsverschuldung beschlossen.

