Unionsfraktionschef Brinkhaus hat sich für eine Generalrevision des Haushalts ausgesprochen, um Geld für Klimamaßnahmen bereitzustellen.

Benötigte Mittel dafür seien in den 6.000 Einzeltiteln des Haushalts durchaus zu finden, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Brinkhaus antwortete damit auf die Frage, ob er für den Klimaschutz zur Aufnahme neuer Schulden bereit sei.



Der SPD-Haushaltspolitiker Kahrs wies in der "Rheinischen Post" Forderungen zurück, das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts aufzugeben: "Denen, die am lautesten danach rufen, neue Schulden zu machen, geht es in Wahrheit nicht um Klimaschutz, sondern um ideologische Rechthaberei oder um die Erhöhung der Verteidigungsausgaben oder um ganz andere Zwecke."



Der Ökonom und ehemalige „Wirtschaftsweise“ Bofinger kritisierte im Deutschlandfunk dagegen die Fixierung auf die schwarze Null. Mit Blick auf wichtige Investitionen für den Klimaschutz brauche es vielmehr eine grüne Null. Man dürfe der zukünftigen Generation keine Schulden im ökologischen Bereich auferlegen. Im Interesse der schwarzen Null die grüne Null zu beschädigen, wäre keine gute Lösung.