FDP-Chef Lindner hat Bundesfinanzminister Scholz (SPD) vorgeworfen, dass er einen ausgeglichenen Haushalt nicht einhalten kann.

"Scholz hat aus der schwarzen Null eine rote Null gemacht", sagte Lindner in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Denn die vermeintlich schwarze Null werde nur erreicht, indem die Bundesregierung großzügig auf Reserven zurückgreife.



Der Haushalt halte daher nur für "die Restlaufzeit der Regierung". Wer leichtfertig über eine Rückkehr zur Staatsverschuldung spreche, riskiere zudem, dass sich auch andere Länder wie Italien dazu ermuntert fühlen könnten.

DIW: "Abrücken von der schwarzen Null wichtig"

Hingegen hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die Bundesregierung angesichts der schwächeren Konjunktur zu einem Kurswechsel und mehr Investitionen aufgefordert.



"Die schwarze Null ist für sich genommen keine sinnvolle Wirtschaftspolitik. Von ihr abzurücken wäre ein erster Schritt", sagte DIW-Präsident Fratzscher der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland brauche mit Blick auf eine anstehende Rezession Stabilität durch ein langfristiges Investitionsprogramm.



Der von Bundesfinanzminister Scholz am Dienstag eingebrachte Haushaltsetat sieht für das kommende Jahr Ausgaben von 359,8 Milliarden Euro vor, die bis 2023 auf 375,7 Milliarden Euro steigen sollen. Neue Schulden will Scholz nicht machen.

Umdenken zur "grünen Null"

Spätestens wenn die Kosten für geplante Klimaschutzmaßnahmen absehbar werden, könnte das schwierig werden. Ob die Vermeidung von neuen Schulden dann noch möglich ist, ist umstritten. Die Mittel sind im Etatentwurf noch nicht enthalten und sollen erst nach der Sitzung des Klimakabinetts am 20. September aufgenommen werden.



Der Ökonom und ehemalige "Wirtschaftsweise" Bofinger sagte im Deutschlandfunk, mit Blick auf wichtige Investitionen für den Klimaschutz brauche es vielmehr eine grüne anstatt einer schwarzen Null. Man dürfe der zukünftigen Generation keine Schulden im ökologischen Bereich auferlegen. Im Interesse der schwarzen Null die grüne Null zu beschädigen, wäre keine gute Lösung.

Hohe Investitionen für Klimaschutz notwendig

Unionsfraktionschef Brinkhaus hat sich für eine Generalrevision des Haushalts ausgesprochen, um Geld für Klimamaßnahmen bereitzustellen. Benötigte Mittel dafür seien in den 6.000 Einzeltiteln des Haushalts durchaus zu finden, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Der SPD-Haushaltspolitiker Kahrs wies in der "Rheinischen Post" Forderungen zurück, das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts aufzugeben: "Denen, die am lautesten danach rufen, neue Schulden zu machen, geht es in Wahrheit nicht um Klimaschutz, sondern um ideologische Rechthaberei oder um die Erhöhung der Verteidigungsausgaben oder um ganz andere Zwecke."