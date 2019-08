Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat sich skeptisch zu Überlegungen geäußert, zugunsten künftiger Maßnahmen zum Klimaschutz vom Ziel eines ausgeglichenen Haushalts abzurücken.

Man müsse die Frage beantworten, was diesbezüglich an Umschichtungen im Haushalt möglich sei, sagte Kramp-Karrenbauer in Berlin. Sie hielte es für falsch, das Prinzip der 'schwarzen Null' zur Seite zu legen.



Das Bundesfinanzministerium sieht nach eigenen Angaben im aktuellen Haushalt ausreichenden Spielraum für zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen. Eine Sprecherin verwies auf den Energie- und den Klimafonds sowie auf zu erwartende Einnahmen einer Bepreisung von CO2. Mehrere Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz hatten zuvor die Aufnahme neuer Schulden gefordert, um Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren.