Bei den abschließenden Beratungen zum Etat des Kanzleramts äußert sich heute Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag.

In der Generalaussprache dürfte die Opposition ihre Kritik an der Bundesregierung zusammenfassen. Dabei könnte auch der Streit um den UNO-Migrationspakt ein Thema sein. Für die SPD ist Fraktionschefin Nahles als Rednerin angekündigt. Nach der Generaldebatte stehen auch Aussprachen zu den Einzelplänen für Auswärtiges, Verteidigung und Entwicklung auf der Tagesordnung. Am Freitag soll der Bundeshaushalt endgültig von den Abgeordneten beschlossen werden.