Bundesfinanzminister Scholz hat seine Pläne für Kürzungen bei der Entwicklungshilfe verteidigt.

Deutschland werde weiterhin zweitgrößter Geber bleiben, erklärte der SPD-Politiker in Berlin. Damit werde man der internationalen Verantwortung gerecht. Das Kabinett hatte am Vormittag Eckwerte für den Haushalt des kommenden Jahres und die weitere Finanzplanung beschlossen. Vorgesehen ist, den Etat des Entwicklungsministeriums im nächsten Jahr bei rund 10,2 Milliarden Euro konstant zu halten. In den Folgejahren sind bis zu 800 Millionen weniger vorgesehen. Minister Müller hatte dies scharf kritisiert.



Die Eckwerte des Haushalts 2020 sehen insgesamt Ausgaben von rund 363 Milliarden Euro vor. Das sind 1,7 Prozent mehr als in diesem Jahr. Neue Schulden sind zum siebten Mal in Folge nicht geplant.

Kritik von der Jungen Union

Der neue JU-Vorsitzende Kuban kritisierte den Haushaltsplan des SPD-Politikers Scholz. Kuban sagte im Deutschlandfunk, der Sozialstaat sei notwendig, aber er frage sich, ob "das die einzige und so wesentliche Aufgabe ist, die unsere Gesellschaft trägt". Der JU-Vorsitzende stellte auch die Frage, "ob man immer nur neue Randgruppen bedient oder nicht mal wieder die Mitte der Gesellschaft". Gerechtigkeit sei wichtig. Aus seiner Sicht tue sich die SPD mit hohen Ausgaben für Soziales "keinen Gefallen". Sie versuche lediglich, "sich selbst zu therapieren". Kuban forderte stattdessen einen "klaren Schwerpunkt auf die Bereiche Sicherheit, Ordnung und Infrastruktur".