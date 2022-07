Energiepreise

Möglichst viel Gas speichern, lautet die Devise in Deutschland in diesen Zeiten - teurer für die Endverbraucher wird es auf jeden Fall. (dpa/Mohssen Assanimoghaddam)

Wie hoch die von der Regierung geplante Gas-Umlage wird, steht noch nicht fest. Der Grünen-Politiker Habeck nannte eine Spanne von voraussichtlich 1,5 bis fünf Cent pro Kilowattstunde. Wenn der durchschnittliche Verbrauch bei 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch pro Jahr liege, sei man demnach in einem mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Die bittere Nachricht sei: Es seien sicherlich einige hundert Euro pro Haushalt, meinte Habeck.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sprach von einer Verdreifachung der Gesamtkosten für das Heizen mit Gas. Die mit der Umlage voraussichtlich ab Oktober geplante Weitergabe der höheren Preise für Gas-Importe an die Kunden müsse zwingend mit einem dritten Entlastungspaket für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen einhergehen, sagte Fratzscher der "Rheinischen Post".

Inflation und Gewinne der Energiekonzerne: Tendenz steigend

Zugleich stiegen die Verbraucherpreise in Deutschland im Juli nach ersten Angaben erneut. Im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen liegt die Inflation bei 7,8 Prozent, in Bayern zogen die Preise um 0,1 Prozentpunkte an, hier liegt die Quote inzwischen bei acht Prozent. Hauptpreistreiber ist dabei die Energie. Strom und Gas verteuerten sich im Jahresvergleich um fast 48 Prozent. Heizöl war mehr als doppelt so teuer wie im Juli letzten Jahres.

Gewinner der steigenden Preise sind offenbar die Energiekonzerne: Das britische Energieunternehmen Shell verfünffachte seinen Gewinn im zweiten Quartal auf 18 Milliarden US-Dollar. Der französische Konzern TotalEnergies verzeichnete doppelt so hohe Gewinne - und in Deutschland hat der Energiekonzern RWE seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr von 4 auf 5,5 Milliarden Euro stark nach oben korrigiert.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.