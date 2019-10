Über Minijobs lassen sich solche Helfer offiziell beschäftigen. Was müssen Arbeitgeber wie Beschäftigte dabei beachten, wo und wie wird der Minijob angemeldet? Für wen lohnt sich das? Wie sieht es mit der sozialen Absicherung aus, wie mit dem Versicherungsschutz während der Arbeit? Welche Kosten entstehen dem Arbeitgeber, was lässt sich in der Steuererklärung geltend machen?

Was ist mit dem Au-Pair? Und wo ist die Grenze zur Schwarzarbeit zu ziehen? Gemeinsam mit ihren Studiogästen klärt Constanze Elter diese und weitere Fragen rund um haushaltsnahe Dienstleistungen.

Studiogäste:

- Wolfgang Buschfort, Minijob-Zentrale, Knappschaft-Bahn-See

- Christoph Krosch, KGK Rechtsanwälte, Arbeitsrechtler

Uta Meier-Gräwe, Professorin i.R. für für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienforschung

Hörerfragen sind wie immer willkommen.

Die Nummer für das Hörertelefon: 00 800 – 44 64 44 64

Und die E-Mail-Adresse: marktplatz@deutschlandfunk.de