Zeitungsverlage in Deutschland werden voraussichtlich einen staatlichen Zuschuss für ihre Zustellkosten bekommen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags beschloss nach dpa-Informationen einen Antrag von Union und SPD zur Unterstützung der Zustellung von Abonnementzeitungen und Anzeigenblättern in Höhe von 40 Millionen Euro für das kommende Jahr. Allerdings sollen das Geld bis zur Vorlage eines Gesamtkonzepts durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gesperrt bleiben.



Der Hauptgeschäftsführer des Zeitungsverlegerverbands BDZV, Wolff, sagte der dpa, es sei gut, dass das Arbeitsministerium den Handlungsbedarf erkannt und sich entschlossen habe, auf eine Situation zu reagieren, die auch durch Regierungshandeln entstanden sei. Eine so geringe Förderung löse aber kein einziges Problem.



Hintergrund der staatlichen Hilfen sind auch rückläufige Auflagenzahlen von Tageszeitungen und der digitale Wandel. Die Lieferung gedruckter Zeitungen soll weiterhin überall hin ermöglicht werden. Rund 100.000 Zusteller - überwiegend angestellt als geringfügig Beschäftigte - bringen laut BDZV jeden Tag mehr als zehn Millionen Zeitungen in die Haushalte. Insgesamt seien im zweiten Quartal 2019 täglich 13,52 Millionen Tageszeitungsexemplare verkauft worden.