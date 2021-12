Impfstoff von Biontech/Pfizer (picture alliance / Eibner-Pressefoto)

Weitere zwölf Millionen Dosen, darunter auch der Moderna-Impfstoff, sollen bilateral beschafft werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestages gab dazu Mittel in Höhe von 2,2 Milliarden Euro frei.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will sich am Donnerstag zu den Bemühungen um mehr Corona-Impfstoff äußern. Weiteres Thema sollen die Kinderimpfungen sein. Lauterbach tritt zum ersten Mal in seinem neuen Amt gemeinsam mit dem Präsidenten der Robert Koch-Instituts, Wieler, vor die Presse.

