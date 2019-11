Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat zusätzliche Milliarden für die Deutsche Bahn beschlossen.

Der Entwurf sieht Haushaltsmittel des Bundes in Form eines so genannten Infrastrukturbeitrags von insgesamt 51,4 Milliarden Euro vor. Der Haushaltsausschuss beschloss aber nach Kritik des Bundesrechnungshofs auch mehr Kontrollen - um zu sehen, ob die Bahn Ziele einhält. Falls das nicht geschieht, könnten Mittel gesperrt werden.



Bund und Bahn hatten vereinbart, deutlich mehr Geld in Erhalt und Instandsetzung der Schienenwege zu investieren. Die Vereinbarung soll ab Beginn des kommenden Jahres bis zum Jahr 2029 gelten. Vorgesehen sind insgesamt 86 Milliarden Euro.

Finanzvorstand Doll verlässt Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn und ihr Finanzvorstand Doll gehen übereinstimmenden Medienberichten zufolge getrennte Wege. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert Informanten, wonach Verkehrsminister Scheuer dem Vorstandsmitglied sein Vertrauen entzogen hat. Doll habe daraufhin seinen Rückzug aus dem Führungsgremium bekannt gegeben. Die Deutsche Presse-Agentur meldet, er habe bereits einen Aufhebungsvertrag unterschrieben.



Doll war knapp zwei Jahre Finanzvorstand der Deutschen Bahn. Der Aufsichtsrat wirft ihm vor, unvollständig über Risiken beim geplanten Verkauf der Nahverkehrstochter "Arriva" informiert zu haben. Bereits in der vergangenen Woche hatte es einen Versuch aus dem Verkehrsministerium gegeben, Doll abzuberufen.