Bundesinnenminister Seehofer hat die Bedeutung von Grenzkontrollen hervorgehoben.

In der Bundestagsdebatte über den Etat seines Ministeriums sagte Seehofer, die Polizei habe innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Menschen aufgegriffen, die mit Haftbefehl gesucht worden seien. Dies zeige, dass die innere Sicherheit an der Grenze beginne. Ferner betonte Seehofer, die Polizeiliche Kriminalstatistik weise einen Rückgang der Straftaten auf. Die Sicherheitsbehörden leisteten gute Arbeit, Deutschland gehöre zu den sichersten Ländern.



Auch Redner der Opposition gingen vor allem auf die innere Sicherheit ein und betonten, die Pläne der Bundesregierung gingen nicht weit genug, um Rechtsextremismus und Terrorismus wirksam zu bekämpfen. Zudem fehle es im Haushalt an langfristigen Strategien und Konzepten.