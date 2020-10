Bundesarbeitsminister Heil hofft auf eine konjunkturelle Erholung nach der Corona-Krise im kommenden Frühjahr.

Es gebe Grund zur Zuversicht, dass es dann eine wirtschaftliche Belebung geben könne, sagte der SPD-Politiker in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Das Kurzarbeitergeld sei ein geeignetes Instrument, um die Beschäftigten gut durch die Corona-Pandemie zu bringen. Man müsse Brücken bauen durch ein tiefes wirtschaftliches Tal. Angesichts der zunehmenden Bedeutung des Homeoffice kündigte Heil an, dafür einen Ordnungsrahmen zu schaffen. Arbeitnehmer hätten ein Recht auf mehr Flexibilität, zugleich müsse eine Entgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben verhindert werden. Auch im Homeoffice müsse mal Feierabend sein.



Das Parlament hatte zuvor 30 Jahre nach der Wiedervereinigung über die Deutsche Einheit debattiert. Politiker aller Parteien würdigten Mut und Tatkraft der Menschen in Ostdeutschland. Unionsfraktionschef Brinkhaus erklärte, aus der Erfahrung der Wiedervereinigung entstehe eine Verpflichtung, an der Seite von Freiheitsbewegungen in aller Welt zu stehen, etwa in Belarus oder Hongkong.

