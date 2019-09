Bundesarbeitsminister Heil hat sich zuversichtlich gezeigt, eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung durchsetzen zu können.

Eine solche Prüfung dürfe es deshalb nicht geben, weil die Rente keine Fürsorgeleistung des Staates sei, sondern der Lohn für die Arbeit, die Menschen in ihren Leben geleistet hätten, sagte der SPD-Politiker in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Die Große Koalition werde aber in der Lage sein, den Streit darüber beizulegen. Die Union ist für eine Bedürftigkeitsprüfung.



Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Gröhe, betonte, Deutschland sei ein leistungsstarker Sozialstaat. Der arbeitspolitische Sprecher der AfD, Witt, zeichnete dagegen ein düsteres Bild der Lage. Er warf der Regierung vor, nicht auf die Anzeichen einer drohenden Rezession zu reagieren und durch eine - so wörtlich - verkorkste Klimapolitik Schlüsselbranchen wie die Automobilindustrie zu gefährden. Die Abgeordnete der Linkspartei, Lötzsch, kritisierte in der Debatte die zunehmende Altersarmut und forderte einen Mindestlohn von 12 Euro.



Der Etat des Arbeitsministeriums ist der größte Einzelposten im Bundeshaushalt: Mit knapp 150 Milliarden Euro macht er rund 41 Prozent der Ausgaben aus.