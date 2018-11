Mit einer Debatte über den Gesundheitsetat hat der Bundestag seine Beratungen über den Haushalt für das nächste Jahr fortgesetzt.

Zu Beginn kritisierte die AfD-Abgeordnete Malsack-Winkemann die hohen Kosten bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Es sei fraglich, ob die Zuschüsse in Höhe von 14,5 Milliarden Euro ausreichten. Der CDU-Politiker Rief bezeichnete den Gesundheitsetat als zukunftsweisend. Man gebe eine Million mehr aus, als im Regierungsentwurf vorgesehen worden sei. Als eine der wichtigen Baustellen bezeichnete Rief die ärztliche Versorgung auf dem Land.



Auf der Tagesordnung stehen auch die Etats für Bildung, Justiz und Verbraucherschutz, Wirtschaft sowie das Familienministerium. Vorgesehen sind Ausgaben von insgesamt gut 356 Milliarden Euro, knapp 13 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Auf neue Schulden wird zum sechsten Mal in Folge verzichtet.



Außerdem soll der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Harbarth zum Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt werden. Für die Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig.