Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Bedeutung des Gesundheitswesens in Deutschland hervorgehoben.

Es werde jeden Tag großes geleistet, sagte der CDU-Politiker in der Debatte im Bundestag über den Etat seines Ressorts. Im Alltag sei aber noch nicht alles gut. Insbesondere im Pflegebereich müsse noch einiges getan werden. Hier seien Geld und Rücklagen vorhanden. Wichtig sei es, wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Auch der SPD-Politiker Lauterbach verwies auf bereits angestoßene Änderungen. Er sprach von einem Neustart in der Pflege und der Wiedereinführung der paritätischen Beitragszahlung in der gesetzlichen Krankenversicherung.



Von der Opposition gab es Kritik. Die Linken-Abgeordnete Lötzsch warf Spahn vor, Familien gegen Kinderlose und Ältere gegen Jüngere auszuspielen. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Klein-Schmeink mahnte eine Verbesserung der Situation in der Pflege an. Die AfD-Abgeordnete Malsack-Winkemann kritisierte, dass durch Flüchtlinge sehr hohe Kosten im Gesundheitssystem entstünden.