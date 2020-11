Bei Protesten gegen Haushaltskürzungen in Guatemala haben Protestierende die Tür des Kongresses angezündet.

Wie lokale Medien berichten, warfen sie Fenster des Gebäudes in Guatemala-Stadt ein. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen in das Gebäude eindringen und die Einrichtung zerstören. Präsident Giammattei teilte auf Twitter mit, jeder habe zwar das Recht, im Rahmen der Gesetze zu demonstrieren. Man könne aber keinen Vandalismus an öffentlichem oder privatem Eigentum zulassen. Die Beteiligten müssten mit der vollen Härte der Gesetze rechnen.



Die Proteste in dem zentralamerikanischen Land wurden vor wenigen Tagen durch die Verabschiedung des neuen Staatshaushalts ausgelöst. Er sieht Kürzungen bei Bildung und Gesundheit vor. Der guatemaltekische Staatsanwalt für Menschenrechte erklärte, der Haushalt scheine nun Ministerien zu begünstigen, in denen es Korruption gegeben habe. Angesichts der Proteste forderte der Vizepräsident Giammattei zum gemeinsamen Rücktritt auf.

