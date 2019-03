Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Schneider, hat Kritik des US-Botschafters Grenell an den Haushaltsplänen von Finanzminister Scholz

Schneider sagte der Deutschen Presse-Agentur, Grenell pflege seit längerem einen zwischen engen Verbündeten nicht akzeptablen Umgangston und Stil. Er wolle offenbar nicht anerkennen, dass Deutschland im Rahmen seiner Bündnisverpflichtungen, etwa in Afghanistan, einen großen Beitrag leiste. Mit seinen wiederholten plumpen Provokationen schade Grenell den transatlantischen Beziehungen.



Der US-Botschafter hatte kritisiert, dass sich Deutschland mit der Finanzplanung vom Nato-Ziel entferne, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Dies sei ein "beunruhigendes Signal" an die Nato-Verbündeten. Nach den Eckwerten für den Etat 2020 sollen alle Ministerien zusammen jährlich einen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 625 Millionen Euro aufbringen. Manche Ressorts wie Verteidigung und Entwicklungshilfe erhalten zwar mehr Geld, aber weniger als gefordert. Der Anteil der Verteidigungsausgaben am BIP soll 2022 auf 1,37 Prozent steigen, 2023 aber wieder auf 1,25 Prozent sinken.